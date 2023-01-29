Однако она не легкая. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Силы обороны контролируют ситуацию на Востоке
С начала полномасштабной войны Силам обороны удалось отразить основные атаки россиян и вернуть значительную часть утраченных территорий. Однако значительные части Юга и Востока страны остаются под оккупацией, а боевые действия продолжаются интенсивно.
По словам Резникова, военная ситуация на Востоке – "сложная, но контролируемая". Министр обороны отметил, что об этом ему рассказали генералы.
Какое оружие нужно Украине
Резников рассказал, какое оружие нужно Украине. Среди желаемого – истребители, боевые самолеты и дальнобойные ракеты. По его словам, все это нужно не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.
Министр обороны надеется, что следующие две недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов приведут к принятию положительного решения. Он подчеркнул, что с развитием войны в Украину начала поступать военная техника, в которой когда-то отказывали.
Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра,
– подытожил Резников.
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Россия может готовить новое большое вторжение в Украину
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что на некоторых направлениях оккупанты проводят подготовительные работы к вероятному весеннему наступлению. Более того, кое-где россияне уже понемногу его начинают.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что захватчики могут пойти в новое наступление в феврале – марте. Тогда же президент Владимир Зеленский сказал, что нападения можно ждать с любой стороны. Не исключено, что оккупанты попытаются осуществить масштабную атаку на Юге или Востоке.
- В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны считают, что есть 3 варианта действий российской армии в 2023 году – масштабная атака из Луганской области, сосредоточение на обороне захваченных территорий, наступление из Беларуси. Однако, по их мнению, последний вариант – маловероятен.