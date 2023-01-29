Однако она не легкая. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Силы обороны контролируют ситуацию на Востоке

С начала полномасштабной войны Силам обороны удалось отразить основные атаки россиян и вернуть значительную часть утраченных территорий. Однако значительные части Юга и Востока страны остаются под оккупацией, а боевые действия продолжаются интенсивно.

По словам Резникова, военная ситуация на Востоке – "сложная, но контролируемая". Министр обороны отметил, что об этом ему рассказали генералы.

Какое оружие нужно Украине

Резников рассказал, какое оружие нужно Украине. Среди желаемого – истребители, боевые самолеты и дальнобойные ракеты. По его словам, все это нужно не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.

Министр обороны надеется, что следующие две недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов приведут к принятию положительного решения. Он подчеркнул, что с развитием войны в Украину начала поступать военная техника, в которой когда-то отказывали.

Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра,

– подытожил Резников.

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