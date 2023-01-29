Министр обороны Украины говорит, что главные боевые танки, поставленные союзниками, уже в пути. По его словам, следующая надежда Украины – получить военные самолеты, которые могут переломить правила игры в борьбе с Россией
Обратите внимание F-16 для Украины: в Воздушных силах рассказали, сколько самолетов нуждаются
Резников назвал оружие победы Украины
Резников объявил список оружия, которое нужно Украине. Среди желаемого истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
Он отметил, что это оружие нужно не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.
Министр обороны выразил надежду, что следующие две недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов приведут к принятию обязательств.
Резников подчеркнул, что с развитием войны в Украину начала поступать военная техника, в которой когда-то было отказано.
"Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра", – сказал он.
Украина может получить современные истребители: что известно
- В настоящее время авиапарк Украины состоит из советских самолетов, устаревших и сковывающих возможности наших военных. Украина стремится получить американский истребитель типа F-16, который универсален и может выполнять разные задачи.
- До недавнего времени Запад категорически отказывался предоставить Украине самолеты, опасаясь эскалации войны со стороны России. Даже после передачи танков канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставок Украине истребителей.
- Однако, в отличие от передачи танков "Леопард", роль Германии уже не будет иметь такого значения. Производителем F-16 являются США и именно Вашингтон играет ключевую роль в этом вопросе.
- Нидерланды заявили, что рассмотрят возможность поставки Украине истребителей F-16. Очевидно, это произойдет только после того. как США согласуют решение поставлять Украине самолеты
- В США заявили, что не исключают поставку Украины F-16 и заверили, что открыты к переговорам. Тему поставки самолетов в Украину также обсуждают страны НАТО.