Міністр оборони України каже, що основні бойові танки, поставлені союзниками, вже в дорозі. За його словами, наступна надія України — отримати військові літаки, які можуть переломити правила гри в боротьбі з Росією.
Зверніть увагу F-16 для України: у Повітряних силах розповіли, скільки літаків потребують
Резніков назвав зброю перемоги України
Резніков оголосив список зброї, яка потрібна Україні. Серед бажаного винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.
Він наголосив, що ця зброя потрібна не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.
Міністр оборони висловив сподівання, що наступні два тижні переговорів з європейськими та північноамериканськими союзниками з приводу військових літаків призведуть до ухвалення зобов'язань.
Резніков підкреслив, що з розвитком війни в Україну почала надходити військова техніка, в якій колись було відмовлено.
"Для мене все, що неможливо сьогодні, можливо завтра", – сказав він.
Україна може отримати сучасні винищувачі: що відомо
- Наразі авіапарк України складається з радянських літаків, які застарілі та сковують можливості наших військових. Україна прагне отримати американський винищувач типу F-16, який універсальний і може виконувати різні завдання.
- Донедавна Захід категорично відмовлявся надати Україні літаки, побоюючись ескалації війни з боку Росії. Навіть після передачі танків канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість поставок Україні винищувачів.
- Однак, на відміну від передачі танків "Леопард", роль Німеччини вже не матиме такого значення. Виробником F-16 є США й саме Вашингтон відіграє ключову роль в цьому питанні.
- Нідерландах заявили, що розглянуть можливість постачання Україні винищувачів F-16. Вочевидь це відбудеться тільки після того. як США погодять рішення постачати Україні літаки.
- У США заявили, що не виключають постачання Україні F-16 і запевнили, що відкриті до переговорів. Тему постачання літаків в Україну також обговорюють країни НАТО.