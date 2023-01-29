Міністр оборони України каже, що основні бойові танки, поставлені союзниками, вже в дорозі. За його словами, наступна надія України — отримати військові літаки, які можуть переломити правила гри в боротьбі з Росією.

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Резніков назвав зброю перемоги України

Резніков оголосив список зброї, яка потрібна Україні. Серед бажаного винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети.

Він наголосив, що ця зброя потрібна не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

Міністр оборони висловив сподівання, що наступні два тижні переговорів з європейськими та північноамериканськими союзниками з приводу військових літаків призведуть до ухвалення зобов'язань.

Резніков підкреслив, що з розвитком війни в Україну почала надходити військова техніка, в якій колись було відмовлено.

"Для мене все, що неможливо сьогодні, можливо завтра", – сказав він.

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