Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – розповів, що ці радянські літаки – вже на межі можливості. Україна потребує літаків західного виробництва.

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Ігнат зауважив, що про F-16 мовиться з перших днів. Водночас Україна говорить й про інші типи літаків. Речник Повітряних сил наголосив, що ніхто не надасть українській стороні відразу 5 бригад. Їх було б достатньо для захисту України у майбутньому.

Водночас отримати таку кількість літаків Україна зможе лише поступово. Якщо ухвалять остаточне рішення, все може початися з кількох ескадрилій. Україна дуже очікує на позитивне рішення щодо F-16. Водночас усі розуміють: на початковому етапі Україна отримає не так багато літаків, як хотілося б.

Ігнат додав, що наразі є певні сигнали про авіаційний Рамштайн. Водночас важко сказати, чи ухвалять рішення.

Переговорний процес щодо літаків триває

Михайло Подоляк розповів, що наразі триває переговорний процес щодо надання Україні літаків.

Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково,

– заявив Подоляк.

Водночас наразі країни-союзниці мають страх, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".