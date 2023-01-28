Іспанське видання El Pais опублікувало заяву Ігната про те, що Україна нібито просить 24 літаки в західних партнерів. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що він говорив українського, коли для іспанського журналіста перекладали англійською. Відтак, як сказав Ігнат, внаслідок "труднощів перекладу" El Pais опублікувало недостовірну інформацію.

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Ігнат пояснив повідомлення про 24 винищувачі

"Українські журналісти перекладали з іспанської і вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 F-16. Не було жодних заяв! Такі речі негативно впливають. Інформація дуже чутлива. Партнери не люблять, коли видають щось бажане за дійсне", – сказав Ігнат.

Він також наголосив, що тема літаків на порядку денному від початку повномасштабного вторгнення Росії. Речник нагадав, що Україна давно просила НАТО закрити небо або ж надати нашій країні сучасні літаки.

Отримання винищувачів західного зразка буде вершина... Це найтехнологічніше, що є на озброєнні й ми дійсно хотіли б це отримати,

– зазначив Ігнат.

Ігнат розповів, скільки літаків може отримати Україна

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що Україна визначилася, що прагне перейти на західні типи техніки та сформувати в майбутньому бригади із сучасних багатоцільових літаків, які зможуть забезпечити охорону нашої країни.

"Зрозуміло, що нам не дадуть бригаду чи декілька. Йтиметься про постачання підрозділами", – заявив Ігнат і додав, що Україна отримуватиме літаки, як і інші типи озброєння, тобто поетапно.

Тому спочатку мова може йти про 2 ескадрильї. Одна ескадрилья – це 12 літаків. Нам потрібні не 24 літаки, а щонайменше 5 повноцінних бригад. У кожній бригаді по 3 ескадрильї,

– підкреслив Ігнат.

"Це буде така кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору разом із системами ППО такої великої держави як України", – резюмував він.

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