Испанское издание El Pais опубликовало заявление Игната о том, что Украина якобы просит 24 самолета у западных партнеров. В эфире телемарафона Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что он говорил по-украински, когда для испанского журналиста переводили на английский. Как сказал Игнат, в результате "трудностей перевода" El Pais опубликовало недостоверную информацию.

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Игнат объяснил сообщение о 24 истребителях

"Украинские журналисты переводили с испанского и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное", – сказал Игнат.

Он также подчеркнул, что тема самолетов на повестке от начала полномасштабного вторжения России. Спикер напомнил, что Украина давно просила НАТО закрыть небо или предоставить нашей стране современные самолеты.

Получение истребителей западного образца будет вершина... Это самое технологичное, что есть на вооружении и мы действительно хотели бы это получить,

– отметил Игнат.

Игнат рассказал, сколько самолетов может получить Украина

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина определилась, что стремится перейти на западные типы техники и сформировать в будущем бригады из современных многоцелевых самолетов, которые смогут обеспечить охрану нашей страны.

"Понятно, что нам не дадут бригаду или несколько. Речь идет о снабжении подразделениями", – заявил Игнат и добавил, что Украина будет получать самолеты, как и другие типы вооружения, то есть поэтапно.

Поэтому сначала речь может идти о 2 эскадрильях. Одна эскадрилья – это 12 самолетов. Нам нужны не 24 самолета, а по меньшей мере 5 полноценных бригад. В каждой бригаде по 3 эскадрильи,

– подчеркнул Игнат.

"Это будет такое количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами ПВО такого большого государства как Украины", – резюмировал он.

Украина стремится получить истребители: что известно