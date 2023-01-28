Конечно, для Украины в приоритете есть американские F-16. Однако Киев рассматривает вариант французских Rafale и шведских Gripen. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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На обучение нужно пол года

Игнат отметил, что Киев не может рассчитывать, что эти самолеты скоро появятся на поле боя. Продолжаются сложные политические переговоры по этой операции. Однако, кроме того, на обучение пилотов и команд наземного обслуживания требуется не менее полугода.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что после договоренности с США и Германией об отправке тяжелых танков следующим шагом должно быть предоставление Украине истребителей.

Когда Украина может получить истребители