Об этом для 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он отметил, что авиация нам нужна немедленно.

К теме Теперь F-16: Кулеба анонсировал борьбу за новую цель для ВСУ и Украины

"Авиация нужна самая современная. Как раз F-16 нам подходят идеально, потому что сейчас самый развитый самолет с точки зрения универсальности, многозадачности и использования номенклатуры оружия. Думаю, что ни один самолет не может заявить о таком же количестве различных систем вооружения и, соответственно, задач, которые может выполнять", – считает Самусь.

Обратите внимание – Михаил Самусь о самолетах F-16: смотрите видео

Необходимое господство в воздухе

Военный эксперт отметил, что если говорить о наступательных операциях по деоккупации, то чрезвычайно важно властвовать в воздухе. Самусь напомнил, что у россиян произошла катастрофа в так называемой специальной военной операции. Захватчики не смогли установить господство в воздухе.

"Они хотели это сделать в первые дни, когда заявили, что уничтожили ракетами украинскую ПВО и авиацию. Россияне очень быстро наткнулись на наших пилотов, которые были на более старых самолетах с меньшим функционалом. Однако за счет их мастерства удалось выбить россиян", – сказал Самусь.

Он рассказал, что господство в воздухе осталось в мечтах врага, а российские самолеты падают, когда приближаются к украинскому воздушному пространству.

Эффект как и от HIMARS

По мнению Самуся, воздушные судна оккупантов вообще не могут конкурировать с F-16, поскольку воздушный бой выглядел бы иначе, чем во Второй мировой войне. Он определялся действием радара и оружия на F-16. Эксперт отметил, что современный самолет использует свое оружие и возвращается на аэродром базирования.

"Украинские ПВО и авиация уже уничтожили часть российских самолетов. Если бы нам передали хотя бы 30 самолетов, то эффект был бы такой же, как и от HIMARS. F-16 изменили бы ситуацию в воздухе", – считает Самусь.

С получением F-16 было бы сложно не только российской авиации, но и наземным силам. Эксперт рассказал, что самолеты эффективно работают по наземным целям.

Это был бы ужас для россиян и большое подспорье для наших наземных сил. Думаю, наши пилоты показали бы себя фантастически, – сказал спикер.

Будут по наземным целям

Самусь рассказал, что F-16 может четко выполнять задачи поддержки наземных сил. К примеру, были разговоры, что Украина получит комплекты JDAM. По словам эксперта, они превращают 500-килограммовую бомбу в высокоточный боеприпас, обладающий характеристиками ракеты.

"Представьте себе поддержку, которую можно было бы иметь на поле боя. F-16 может использовать не только JDAM для поддержки наземных сил, но и ракетное оружие", – рассказал Самусь.

Кстати говоря Сбили два Су-25 и пошли пить кофе, – один из "призраков Киева" рассказал о первых боях

Помогут освободить Крым

Самусь отметил, что если смоделируем или представим себе ситуацию с деоккупацией Крыма, то большое значение будет иметь истребительная авиация. Самолеты можно использовать на больших просторах и морской акватории.

"В Крыму трудно продвигаться с точки зрения наземных сил. F-16 может производить пуски ракет и по кораблям. Это универсальная машина. Поэтому нам лучше сосредоточиться на F-16 и не распыляться на другие самолеты, которые, на первый взгляд, легче получить", – считает спикер.

Он добавил, что в мире много F-16, а США и их союзники переходят на F-35. По словам Самуся, парк F-16 считается сотнями и несколько десятков для Украины были бы очень хорошей альтернативой.