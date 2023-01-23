Один из "призраков" с позывным "Пчеловод" рассказал, как работа авиации изменила ход войны и как пилотам удалось защитить столицу. Детальнее – читайте дальше.

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Какова была роль "призраков" в защите Киева

Во время полномасштабного вторжения первые удары противника десятками ракет были ориентированы на всю систему противовоздушной обороны. После этого в планах противника было безжалостно совершать авиационные налеты и бомбардировки Киева.

Однако профессионализм и храбрость наших пилотов помешали этому. Ценой своей жизни "призраки" закрыли небо, чтобы отразить вооруженное нашествие и спасти столицу.

"Пчеловод" рассказывает, что россияне хорошо осознавали возможности нашей авиации и пытались ликвидировать ее в первую очередь.

Это были бессчетные ракетные атаки по авиационной структуре. Попытки уничтожить наши самолеты в местах базирования. Но нам удалось почти всю технику своевременно вывести из-под удара, спасти людей и восстановить все,

– рассказывает пилот.

Когда враг подошел поближе к Киеву и Василькову, он выдвинул свои ЗРК, чтобы по максимуму закрыть воздушное пространство. Пилот говорит, что аэродром оказался в зоне поражения, именно поэтому "призракам" пришлось выполнять взлеты и посадки, уход из района аэродрома на предельно малых высотах – примерно 30 метров над землей.

Это позволяло не попадать в зону обнаружения и поражения, но требовало высочайшего умения, закалки и выдержки от пилотов.

Украинская земля для россиян не стала пухом

"Пчеловод" поделился историей самого ожесточенного боя. Однажды он получил задачу уничтожить два российских штурмовика Су-25, направлявшихся в центр Киева, чтобы атаковать главные мосты на Днепре. Поэтому пилоты отправились на задачу с перехватом.

"Началось воздушное сражение с перемещением на Север, в сторону Вышгорода. Одну "сушку" нам удалось поразить ракетой. Немного погодя коллеги из ССО подтвердили, что она упала на севере Киевщины", – говорит "Пчеловод".

Воздушное сражение продолжалось и враг постепенно заманивал украинских пилотов в зону действия враждебных ЗРК "Бук". Когда "призрак" увидел, что из леса вылетает вражеская ракета, то начал уклоняться. Тогда бой переместился на предельно малые высоты.

"Тогда мне удалось обхитрить врага и взять его на прицел. Тот начал убегать, но не справился с управлением самолета, прижался к земле и разбился. Уверен, что украинская земля не стала для него пухом. Таким образом, враг был уничтожен без применения оружия ", – заметил пилот.

По его словам, это было первое подобное маневренное сражение, чрезвычайно сложное по исполнению, но тогда это воспринималось, как рутина. После выполнения этой задачи, говорит "призрак", пилоты привычно пошли пить кофе и готовиться к новым вылетам.

Какие эмоции испытывали пилоты во время боев

Самыми тяжелыми, по словам "Пчеловода", были первые недели тотального сопротивления. Времени на отдых и сон критически не хватало, пилоты спали по 2-3 часа в день. Из-за постоянных полетов даже не успевали поесть. Однако "призрак" уверяет, что страха не было ни у кого.

Бывали столкновения в соотношении 2 к 6, 1 к 7 – в пользу врага. Но никто из "призраков" не ошибся.

"Эмоций не испытывали. Единственная реакция организма, заметившаяся в первые дни противостояния (при чем у всех!), как наши руки дрожат от избытка адреналина. Но это все, пока не садились в кабину истребителя. Боевая работа успокаивала", – рассказал "Пчеловод".

Он заверил, что вся группа "призраков Киева" уверена и четка в своих решениях, они понимают что делают и для кого.