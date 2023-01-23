Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, в Украину уже прибыли британские танки Challenger 2.

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Какие вооруженные вопросы остались у Украины

Глава МИД добавил, что скоро наши военные получат и обещанные французские танки. Потому, по словам Кулебы, нет сомнений, что и Leopard до нас доедут.

Как известно, в феврале состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", где партнеры нашего государства будут рассматривать возможность предоставления того или иного оружия для украинских военных.

Кулеба подчеркнул, что у Украины осталось три больших вопроса об оружии. Они, в частности, касаются танков, дальнобойных ракет и боевых самолетов.

Вы, вероятно, заметили, что в информационном пространстве уже появляется информация, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сегодня это уже реальность,

– заявил министр.

Он добавил, что этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, когда Нидерланды объявили о возможности предоставления Украине истребителей F-16. Также Кулеба отметил, что в этом году для Украины крайне необходимо получить все виды оружия, чтобы победить Россию.

Почему партнеры колеблются с передачей Украине оружия

По словам Кулебы, западные страны не спешат предоставлять нашей стране тяжелую технику. Они руководствуются аргументом, что для ее применения нужно выделить очень много времени на обучение.

На что министр отвечает, что "наши воины учатся быстрее, чем принимаются решения о предоставлении этого оружия".

Результаты "Рамштайна": коротко