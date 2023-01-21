По данным Вадима Пристайко, одни экипажи военных ВСУ Британия уже тренирует. Также посол объяснил, когда начнутся учения на танках и сколько времени они продлятся.

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Когда Британия будет учить украинских танкистов

Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты,

– заявил Вадим Пристайко.

По словам нашего посла в Британии, это не займет много времени. В частности, потому, что, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

Сколько времени нужно для тренировок

Вадим Пристайко объяснил, что для обучения пехотинцев нужно 5 недель. Он отметил, что Великобритания уже подготовила 10 тысяч и с начала 2023 года – начала готовить еще 20 тысяч бойцов пехоты.

Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более что это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться,

– рассказал посол Украины в Британии.

Вадим Пристайко уточнил, что при необходимости обучение продолжат, как это было раньше.

Кратко о танках от Британии