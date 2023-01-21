По данным Вадима Пристайко, одни экипажи военных ВСУ Британия уже тренирует. Также посол объяснил, когда начнутся учения на танках и сколько времени они продлятся.
К теме Оккупантам будет жарко: Британия показала, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина
Когда Британия будет учить украинских танкистов
Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты,
– заявил Вадим Пристайко.
По словам нашего посла в Британии, это не займет много времени. В частности, потому, что, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.
Сколько времени нужно для тренировок
Вадим Пристайко объяснил, что для обучения пехотинцев нужно 5 недель. Он отметил, что Великобритания уже подготовила 10 тысяч и с начала 2023 года – начала готовить еще 20 тысяч бойцов пехоты.
Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более что это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться,
– рассказал посол Украины в Британии.
Вадим Пристайко уточнил, что при необходимости обучение продолжат, как это было раньше.
Кратко о танках от Британии
- 14 января во время разговора с Владимиром Зеленским Риши Сунак заявил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставление танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем
- Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2. То есть речь идет о 14 танках.
- Следует заметить, что вооружение этих танков – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров. Пушка танка нарезная и использует боеприпасы раздельной зарядки, которые не унифицированы с НАТО.
- Challenger 2 требуются свои боеприпасы. Речь идет о бронебойно-подкалиберных, осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды. Подробнее об этом оружии читайте здесь.