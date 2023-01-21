За даними Вадима Пристайка, одні екіпажі військових ЗСУ Британія вже тренує. Також посол пояснив, коли почнуться навчання на танках та скільки часу вони триватимуть.

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Коли Британія навчатиме українських танкістів

Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти,

– заявив Вадим Пристайко.

За словами нашого посла в Британії, це не займе багато часу. Зокрема тому, що, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

Скільки часу потрібно для тренувань

Вадим Пристайко пояснив, що для навчання піхотинців потрібно 5 тижнів. Він зауважив, що Британія вже підготувала 10 тисяч і з початку 2023 року – почала готувати ще 20 тисяч бійців піхоти.

Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, що це й артилеристи, й механіки, й командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися,

– розповів посол України в Британії.

Вадим Пристайко уточнив, що за потреби навчання продовжать, як це було раніше.

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