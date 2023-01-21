За даними Вадима Пристайка, одні екіпажі військових ЗСУ Британія вже тренує. Також посол пояснив, коли почнуться навчання на танках та скільки часу вони триватимуть.
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Коли Британія навчатиме українських танкістів
Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти,
– заявив Вадим Пристайко.
За словами нашого посла в Британії, це не займе багато часу. Зокрема тому, що, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.
Скільки часу потрібно для тренувань
Вадим Пристайко пояснив, що для навчання піхотинців потрібно 5 тижнів. Він зауважив, що Британія вже підготувала 10 тисяч і з початку 2023 року – почала готувати ще 20 тисяч бійців піхоти.
Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, що це й артилеристи, й механіки, й командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися,
– розповів посол України в Британії.
Вадим Пристайко уточнив, що за потреби навчання продовжать, як це було раніше.
Коротко про танки від Британії
- 14 січня під час розмови з Володимиром Зеленським Ріші Сунак заявив, що Велика Британія прагне посилити підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.
- Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні нададуть ескадрилью танків Challenger 2. Тобто мовиться про 14 танків.
- Варто зауважити, що озброєння цих танків – 120 міліметрова гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. Гармата танка нарізна та використовує боєприпаси роздільного зарядження, які неуніфіковані з НАТО.
- Challenger 2 потрібні свої боєприпаси. Мовиться про бронебійно-підкаліберні, осколково-фугасні, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами. Детальніше про цю зброю читайте тут.