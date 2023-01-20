В пятницу, 20 января, в Германии состоялась встреча партнеров Украины в городе Рамштайне. После нее западные СМИ сообщили со ссылкой на минобороны Португалии, что украинская армия получит от правления государства бронеавтомобили и 8 электрогенераторов.

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Лиссабон солидарен с Киевом

Общий объем оружия, которое нам предоставила Португалия, составляет уже 532 тонны. Об этом говорится в заявлении минобороны страны, возглавляемом Хосе Педро Агилар-Бранко.

Португалия отправит в Украину вторую партию вооружения из 14 бронетранспортеров М113, 8 мощных генераторов для производства электроэнергии, более 120 мм боеприпасов и две тонны медицинского и санитарного оборудования,

– говорится в документе.

Собственно, эта новость является очередным свидетельством того, что Запад готов поддерживать столько, сколько потребуется. И не стоит верить лжи Кремля о том, что со временем интерес стран Европы и США к войне в Украине будет уменьшаться.

Итоги "Рамштайна" и новый пакет помощи от США

К теме "Рамштайна" следует сказать, что страны-союзницы не приняли решения о предоставлении нашему государству танков Leopard. Однако в Польше все еще оптимистично настроены по этому поводу. Об этом сказал министр обороны страны Мариуш Блащак. Он констатировал до конца марта Польша планирует доставить в Украину технику и провести обучение украинских солдат.

Также итоги встречи подвел Президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства отметил, что за танки придется еще сразиться Украине, однако наши дипломаты делают все для того, чтобы решение о предоставлении ВСУ танков было принято в недалекой перспективе.

Кроме того, накануне "Рамштайна" в Вашингтоне сообщили, что предоставят Киеву новый пакет военной помощи. В нем, в частности, будут ракеты для ЗРК NASAMS, которые помогут сбивать вражеские ракеты и дроны.



Что будет в новом пакете военной помощи от США / Картинка 24 Канала