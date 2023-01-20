В пятницу, 20 января, в Германии состоялась встреча партнеров Украины в городе Рамштайне. После нее западные СМИ сообщили со ссылкой на минобороны Португалии, что украинская армия получит от правления государства бронеавтомобили и 8 электрогенераторов.
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Лиссабон солидарен с Киевом
Общий объем оружия, которое нам предоставила Португалия, составляет уже 532 тонны. Об этом говорится в заявлении минобороны страны, возглавляемом Хосе Педро Агилар-Бранко.
Португалия отправит в Украину вторую партию вооружения из 14 бронетранспортеров М113, 8 мощных генераторов для производства электроэнергии, более 120 мм боеприпасов и две тонны медицинского и санитарного оборудования,
– говорится в документе.
Собственно, эта новость является очередным свидетельством того, что Запад готов поддерживать столько, сколько потребуется. И не стоит верить лжи Кремля о том, что со временем интерес стран Европы и США к войне в Украине будет уменьшаться.
Итоги "Рамштайна" и новый пакет помощи от США
- К теме "Рамштайна" следует сказать, что страны-союзницы не приняли решения о предоставлении нашему государству танков Leopard. Однако в Польше все еще оптимистично настроены по этому поводу. Об этом сказал министр обороны страны Мариуш Блащак. Он констатировал до конца марта Польша планирует доставить в Украину технику и провести обучение украинских солдат.
- Также итоги встречи подвел Президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства отметил, что за танки придется еще сразиться Украине, однако наши дипломаты делают все для того, чтобы решение о предоставлении ВСУ танков было принято в недалекой перспективе.
- Кроме того, накануне "Рамштайна" в Вашингтоне сообщили, что предоставят Киеву новый пакет военной помощи. В нем, в частности, будут ракеты для ЗРК NASAMS, которые помогут сбивать вражеские ракеты и дроны.
Что будет в новом пакете военной помощи от США / Картинка 24 Канала