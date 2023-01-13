Кевин Маккарти – достаточно неоднозначная фигура для Украины, ведь он неоднократно высказывался по поводу ограничения военной помощи со стороны США. В то же время, компромиссы, на которые ему пришлось пойти со своими радикальными однопартийцами ради должности, обещают Украине еще больше сложностей в вопросах военной поддержки со стороны американцев. 24 Канал проанализировал, чего ждать от таких изменений в Конгрессе и как это повлияет на поддержку Украины. В этом нам помог разобраться. Дмитрий Шеренговский – проректор Украинского католического университета и эксперт по международным вопросам.

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Политический путь Кевина Маккарти

Кевин Маккарти родился в семье простых американцев и, учитывая его детство и молодые годы, у него не было реальных шансов на построение мощной политической карьеры. Впрочем, ему повезло, что в 20 лет Маккарти выиграл в лотерею 5 000 долларов, удачно их инвестировал и начал развивать собственный бизнес.

В конце концов свой бизнес он продал, чтобы с полученных средств оплатить свое обучение в Калифорнийском государственном университете. Уже там Маккарти начинает активно интересоваться политикой и под впечатлением от Рональда Рейгана присоединяется к Республиканской партии. Это уже считается достаточно мощным шагом для будущего политика, ведь его семья поддерживает Демократическую партию.

Бекграунд Кевина Маккарти относительно собственного бизнеса и личная приближенность к простым американцам позволяет ему построить политическую карьеру, создавая образ человека, разбирающегося в проблемах и интересах малого бизнеса.

Обратите внимание! Долгое время Маккарти работал стажером и помощником очень влиятельного республиканца Билла Томаса, который в конце концов оценил способности Маккарти и в 2000 году предложил молодому политику начать свою карьеру на местном уровне.



Маккарти и его будущая жена Джуди на крыше Капитолия США, 1987 / фото из твиттера Кевина Маккарти

Уже в 2005 году Кевина Маккарти выбирают в Палату представителей по его округу, а с 2014 года он постоянно избирается лидером республиканцев в нижней палате Конгресса США и начинает свой путь к главной цели – должности спикера Палаты представителей.

В 2015 году он получает шанс занять желаемую должность, ведь тогдашний спикер Джон Бейнер уходит с поста, а своим преемником называет именно Маккарти. Впрочем, Маккарти был вынужден отказаться от этого предложения из-за скандала, который сложился вокруг комитета по расследованию теракта в ливийском Бенгази в 2012 году, когда радикальные исламисты атаковали посольство США.

В результате теракта погибли два работника консульства, посол США в Ливии и десяток ливийских правоохранителей. Маккарти в прямом эфире Fox News оговорился и фактически признал, что цель комитета по расследованию трагедии состоит в том, чтобы нанести удар по рейтингу тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.. Клинтон на момент трагедии занимала должность государственного секретаря. Впоследствии Маккарти принес извинения, но СМИ предполагают, что именно эта оговорка стоила ему должности спикера.



Кевин Маккарти / фото AP

При этом сам Маккарти хоть и имел отношение к президенту Дональду Трампу, когда тот занимал Белый Дом, не был таким ярым "трампистом". В конце концов он даже осуждал действия экс-президента, когда произошла атака на Капитолий США 6 января 2022 года.

Когда происходили эти события, Маккарти был среди тех республиканцев, которые критиковали атаки на Капитолий и прямо призвал Трампа сдержать агрессию, потому что подобные действия это уж точно не о демократии. Впрочем, конъюнктура сейчас сложилась так, что Маккарти вынужден учитывать позиции трампистов, которые называют себя "Кокусом свободы", насчитывающим около 20 человек,

– отмечает Дмитрий Шеренговский – проректор УКУ и эксперт по международным вопросам.



Дональд Трамп и Кевин Маккарти / The New York Times / Redux

Уже в 2022 году Кевин Маккарти очень надеялся на так называемое "красное цунами", которое позволило бы республиканцам взять большинство в обеих палатах Конгресса, а его, как председателя партии в Нижней палате, должны автоматически выбрать новым спикером. Но Маккарте снова не повезло. Республиканцы в определенной степени провалились на промежуточных выборах, получив минимальное преимущество в Палате представителей: 222 республиканца против 213 демократов. При этом в Сенате республиканцы вообще отдали демократам 51 мандат, что позволило политическим противникам республиканцев получить там большинство.

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Такой неутешительный результат Республиканской партии на мидтермах создал ситуацию, когда каждый голос теперь на кону. Таким образом, "трамписты" добились того, что они способны продвигать свои собственные приоритеты, чтобы пропустить того или иного спикера. Это было довольно неожиданно, ведь множество аналитиков считали, что их риторика накануне избрания спикера была скорее публичной игрой, однако оказалось, что это было полностью сознательное поведение, чтобы закрепить свои крайние правые позиции и контролировать то, что будет происходить в Палате представителей.

– подчеркивает Дмитрий Шеренговский.

На какие компромиссы Маккарти пришлось пойти ради должности спикера Палаты представителей

Кевин Маккарти накануне промежуточных выборов в США заявлял, что когда республиканцы вернут большинство в Нижней палате Конгресса, финансовая поддержка Украины может прекратиться уже в 2023 году.

Впрочем, впоследствии он сделал уточнение своей позиции по Украине и подчеркнул, что речь шла не о полном прекращении поддержки Украины, а об увеличении контроля над бюджетными расходами. Маккарти отмечал необходимость аудита всей помощи, которая отправляется Украине Однако это в конце концов воспринималось как очередные палки в колеса, ведь Украина нуждается в помощи здесь и сейчас, а дополнительная бюрократическая нагрузка лишь затягивает этот процесс.

Обратите внимание! Уже сегодня ситуация становится все более опасной для Украины. Проблема в том, что для избрания спикером Маккарти пришлось идти на компромиссы с радикальным крылом республиканцев, прямо выступающих за полное прекращение финансирования Украины.



В самой Палате Представителей сформировалась группа конгрессменов, так называемый "Кокус свободы", обещавший никогда не допустить Маккарти к должности спикера. В конце концов это привело к более десятку провальных голосований и стало почти рекордно долгим процессом избрания нового спикера за всю историю США.





Маккарти поздравляют после избрания спикером Палаты представителей / фото Алекс Брендон / AP

В конце концов можно четко сказать, что сегодня нет единства среди республиканцев, а Маккарти провалил контроль над большинством. Ему удалось договориться с "Кокусом свободы", но контроля над большинством у него нет,

– убежден Дмитрий Шеренговский.

Как сообщают американские СМИ, Маккарти пришлось пообещать этой группе ультраправых республиканцев, что он поддержит их законопроект, ограничивающий оборонные расходы США, а с ними и финансовую и военную поддержку Украины. Предварительно, снижение оборонных программ будет достигать около 10%, что составляет всего 75 миллиардов долларов..

В то же время неизвестно, что еще пообещал Маккарти "Кокусу свободы", детали всего соглашения между ними пока не уточняются. Однако те республиканцы, которые активно выступали против Маккарти и жестко критиковали его, вдруг заявили, что они в целом удовлетворены тем "рамочным соглашением", о котором им удалось договориться с новым спикером.

МакКарти действительно показал, что он умеет договариваться. Очевидно, что для него эта должность была очень желанна. Однако, эта ситуация также показывает, что "Кокус свободы" смог показать свое влияние и влияние экс-президента Трампа, так что в будущем они будут использовать каждую возможность, чтобы помочь Трампу выиграть предстоящие президентские выборы,

– считает Дмитрий Шеренговский.

Сам Маккарти наконец-то оказался в определенной ловушке, ведь теперь в течение всего времени пребывания в должности спикера ему придется продолжать договариваться как с трампистами, так и с ястребиной частью Республиканской партии в Нижней палате. Пока не ясно, как именно это будет выглядеть, будут ли спорить вокруг каждого конкретного законопроекта, будет ли какая-то общая договоренность на уровне партии.

Важно! В то же время "Кокус свободы" будет возглавлять регламентный комитет в Палате представителей, так что именно они будут решать, какие законопроекты будут ставить на голосование, а какие нет, что создает дополнительные рычаги давления на Маккарти.





Нэнси Пелоси и Кевин Маккарти в Капитолии / фото Haiyun Jiang / The New York Times / Redux

Стоит ли Украине беспокоиться о будущей поддержке

В целом, беспокойство представителей администрации президента Джо Байдена относительно возможного сокращения поддержки Украины несколько смягчаются, ведь накануне Нижняя палата Конгресса США проголосовала за выделение Украины пакета помощи на 45 миллиардов долларов. Эта сумма оказалась даже больше той, которую изначально требовал президент США. Говорят, что демократы обеспокоены возможными распрями в возглавляемой республиканцами Нижней палате, так что попытались зафиксировать большую сумму денег для Украины, учитывая неопределенное будущее.

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Справка! Следующий крупный пакет помощи США будет приниматься уже 30 сентября, когда закончится этот финансовый год. Демократы переживают, что будущие изменения бюджетного процесса могут существенно навредить выделению новой помощи Украины. Некоторые ультраправые республиканцы, которые и договорились с Маккарти о поддержке, заявили, что будут всеми силами противостоять любому новому финансированию Украины.

Теперь все внимание будет приковано к новому спикеру, который будет вынужден "петлять" между радикальной позицией "Кокуса свободы" и взвешенной политикой по поддержке Украины, очевидно отвечающей национальным интересам США.



Проблема для ультраправых республиканцев из "Кокуса свободы" также состоит в том, что им придется иметь дело с большим количеством ястребов в Конгрессе, которые также являются членами Республиканской партии. В то же время лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел является одним из самых ярых сторонников Украины и неоднократно обещал продолжать помогать Украине.

В ноябре Байден заявил, что не верит в то, что помощь Украине закончится в республиканском Конгрессе и подчеркнул, что "был бы удивлен, если бы Кевин Маккарти даже имел бы большинство коллег-республиканцев, которые прямо бы говорили, что они не собираются финансировать оборонные потребности Украины".

Позитивную оценку будущего дал и президент Украины Владимир Зеленский. Он высоко оценил новый пакет помощи Украине, а в Верховной Раде неоднократно отмечали, что не сомневаются, что Украина имеет высокую двухпартийную и общественную поддержку в США.

Внутренние споры и аудит военной помощи.

"Кокус свободы" вряд ли сможет существенно повредить военной помощи Украине, даже заручившись поддержкой Кевина Маккарти. При попытке ограничить эту помощь ультраправая группа в Нижней палате столкнется не только с противодействием администрации Байдена и Пентагона, но и с собственными однопартийцами, которые также придерживаются мнения, что прекращение военной помощи Украине приведет к ужасным последствиям для самих Штатов.

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Если отступить и посмотреть на последствия отказа поддерживать Украину, подвергшуюся незаконному вторжению, какой прецедент это создает и насколько дорого будет стоить решение вопроса того, в каком мире мы будем жить, если мы не поддержим Украину?

– заявил спикер Пентагона, генерал ВВС США Пат Райдер.

В то же время, ультраправые республиканцы могут пытаться продвигать идею аудита всей военной поддержки Украины. Противники поддержки Украины неоднократно отмечали репутацию Украины как коррумпированного государства, поэтому они якобы выступают за то, чтобы все деньги американских налогоплательщиков шли по назначению. Возможно, дополнительный аудит впоследствии станет тем компромиссом, на который придется пойти администрации Байдена и сторонникам Украины, чтобы проголосовать следующий пакет помощи.





Как Маккарти будет маневрировать на должности спикера / TJ Kirkpatrick / The New York Times / Redux

В то же время в Сенате США прямо заявляют, что дополнительный контроль за этим процессом не требуется. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, недавно посетивший Киев, где встретился с Зеленским, отдельно отметил, насколько президент Украины и высшие должностные лица нашего государства осознают необходимость жесткой подотчетности.

Они работают с аудиторскими компаниями, учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. У нас также есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет уже в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности, именно поэтому аргумент о том, что деньги тратятся впустую, просто не выдерживает критики,

– заявил Ангус Кинг в интервью CBS.

В общем, "Кокусу свободы" или другим ультраправым противникам поддержки Украины вряд ли удастся существенно навредить поддержке Украины. То есть, полностью прекратить финансирование украинского сопротивления им точно не удастся.

Однако они все еще оказывают рычаги давления на законодательные процессы в США. Фактически, проблемное голосование за нового спикера может стать эдаким прообразом будущих голосований по Украине, когда в конечном итоге важное для нас решение все же будет принято, однако сам процесс его принятия будет проходить ряд трудных этапов, когда группа противников фактически будет блокировать процесс голосования.

Они могут создавать проблемы для всего законодательного процесса Нижней палаты. Когда "Кокус свободы" захочет, чтобы с ними о чем-то договаривались, они будут просто воздерживаться или голосовать против. Наконец, решение принято не будет, после чего они могут указывать на какие-то определенные правки, которые их не удовлетворяют, и будут просить что-то изменить,

– прогнозирует Дмитрий Шеренговский.

Следует ожидать, что администрации Байдена придется идти на определенные компромиссы с ультраправыми, чтобы принимать те или иные предложения. Впрочем, что именно будет выступать этим компромиссом, представить трудно. Важно, чтобы Украина не становилась главным фактором внутриполитической борьбы, а поддержка нашего государства не выступала условием принятия чисто внутренних законопроектов в США..

Поддержка Украины будет увеличиваться?

Белый Дом накануне заявил, что поддержка Украины будет только увеличиваться. Такая уверенность американской администрации не только позволяет с облегчением выдохнуть украинскому руководству, но и, что очень важно, побуждает наших главных союзников делать схожие заявления и усиливать поддержку Украины.

Уже весной США начинают подготовку к борьбе за пост президента. Представители обеих американских партий будут объявлять о намерениях баллотироваться на главный пост в стране. Очень важно, чтобы Украина обходила участие в любых возможных скандалах, которые так или иначе будут возникать в процессе предвыборной борьбы в США. Украина должна играть на опережение и самостоятельно объявлять предложения, которые могли бы смягчить спекуляции на нашем государстве внутри США.

Открытость и честность к нашим американским партнерам позволит избежать любых разночтений относительно необходимости поддержки нашего государства. В то же время это продемонстрирует приверженность Украины как Демократической, так и Республиканской партии. Даже в вопросе того же аудита следует лишний раз подчеркивать, что Украина не против усиленной подотчетности всей оказанной помощи, главное, чтобы это не влияло на скорость ее передачи.