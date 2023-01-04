Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Он напомнил, что последний раз Конгресс продемонстрировал в декабре, когда принял масштабный пакет оборонной, экономической и гуманитарной поддержки Украины и союзников в Европе.
Внимание У России нет аналогов: как новая помощь от США может полностью реформировать армию Украины
Мы абсолютно уверены, что наш подход в вопросе Украины и дальше будет иметь поддержку обеих партий. Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ,
– сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Представитель Госдепа пояснил, что речь идет о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад. И если позволить России совершать агрессию против мирного соседа, то не только она воспримет это как карт-бланш, но и другие подобные страны.
Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход, – сказал представитель Госдепартамента США.
В этом контексте Прайс отметил, что большое количество членов Конгресса прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.
Актуально о военной помощи США
- Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 год. Он предусматривает 45 миллиардов долларов поддержки Украины и союзников и может побуждать других партнеров увеличить помощь.
- Специалисты убеждены, что поддержка Украины не уменьшится после года войны. Вопрос войны – это не вопрос популизма, это вопрос стратегического развития государств.
- Существенных изменений не последует даже после увеличения количества республиканцев в новом составе Конгресса США. Ведь, в основном, разногласия касаются внутренней политики – налогов, миграции и т.д.
- Да, есть 20 – 25% представителей Республиканской партии, которые выступают против помощи Украине. К ним, в частности, входит экспрезидент США Дональд Трамп и круг его сторонники. Однако это отнюдь не все Соединенные Штаты.