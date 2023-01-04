Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу. Він нагадав, що востаннє Конгрес продемонстрував у грудні, коли ухвалив масштабний пакет оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України та союзників у Європі.

Увага У Росії нема аналогів: як нова допомога від США може повністю реформувати армію України

Ми абсолютно впевнені, що наш підхід в питанні України й надалі матиме підтримку обох партій. Ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ,

– сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Речник Держдепу пояснив, що йдеться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому. І якщо дозволити Росії чинити агресію проти мирного сусіда, то не лише вона сприйме це як карт-бланш, а й інші подібні країни.

"Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід", – сказав представник Держдепартаменту США.

У цьому контексті Прайс зауважив, що велика кількість членів Конгресу минулої сесії, які працюватимуть і тепер, висловлюють широку підтримку народу й уряду України.

Актуально про військову допомогу США