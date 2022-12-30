Об этом американский президент Джо Байден сообщил 30 декабря. Он отметил, что 2022 год был для США историческим прогрессом.
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"Сегодня я подписал двухпартийный законопроект, завершая год исторического прогресса", – написал Байден.
На что выделят финансы
По словам Байдена, бюджет будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф. Также деньги выделят на борьбу с насилием против женщин.
Решающую помощь получит Украина. Ждем большего в 2023 году, – заявил Байден.