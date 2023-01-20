Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак все еще оптимистично настроен. По его словам, рано или поздно союзники достигнут согласия по поставке танков Leopard в Украину.

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Польша обсудит поставки танков с Германией

Блащак сообщил, что до конца марта Польша планирует доставить в Украину технику и провести обучение украинских солдат.

Кроме того, министр отметил, что во время ближайшей встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом он поднимет вопрос передачи "леопардов", находящихся на вооружении Польши.

Мы говорили об угрозе имперской деятельности России в Европе и о том, что можно ожидать очередного нападения на Украину. Поэтому Киев нужно поддержать, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии.

– сказал Блащак о заседании "Рамштайна".

В ходе выступления он также заявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.

Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Leopard 2 от Польши: коротко

11 января во Львове Анджей Дуда сообщил, что передаст для Украины 14 танков Leopard.

В то же время, пресс-секретарь правительства Германии Кристиан Хоффманн заявила, что решение о передаче тяжелых танков Leopard страны должны принимать вместе с союзниками. По ее словам, Польша не посылала официального запроса. Спикер назвала передачу танков немецкого производства без согласия Германии незаконной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине примерно 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.

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