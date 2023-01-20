Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак все еще оптимистично настроен. По его словам, рано или поздно союзники достигнут согласия по поставке танков Leopard в Украину.
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Польша обсудит поставки танков с Германией
Блащак сообщил, что до конца марта Польша планирует доставить в Украину технику и провести обучение украинских солдат.
Кроме того, министр отметил, что во время ближайшей встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом он поднимет вопрос передачи "леопардов", находящихся на вооружении Польши.
Мы говорили об угрозе имперской деятельности России в Европе и о том, что можно ожидать очередного нападения на Украину. Поэтому Киев нужно поддержать, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии.
– сказал Блащак о заседании "Рамштайна".
В ходе выступления он также заявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72.
Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Leopard 2 от Польши: коротко
- 11 января во Львове Анджей Дуда сообщил, что передаст для Украины 14 танков Leopard.
- В то же время, пресс-секретарь правительства Германии Кристиан Хоффманн заявила, что решение о передаче тяжелых танков Leopard страны должны принимать вместе с союзниками. По ее словам, Польша не посылала официального запроса. Спикер назвала передачу танков немецкого производства без согласия Германии незаконной.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине примерно 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.
Результаты "Рамштайна": главные новости
- Ллойд Остин подтвердил, что США и Германия танки пока не будут давать. Одной из причин называют то, что на обучение на Abrams понадобится малое время.
- Глава Генштаба США заявил, что союзники сфокусированы на помощи Украине, чтобы сделать ее успешной на поле боя непосредственно "сейчас".
- Штаты попытаются использовать "окно возможностей между настоящим и весной", чтобы максимально подготовить ВСУ.
- Великобритания и несколько стран ЕС передадут свои основные танки, в частности Challenger 2.
- Остин заявил, что Канада закупила систему ПВО NASAMS для Украины.
- В Пентагоне считают, что в этом году украинцам будет сложно выдавить российские войска со всей захваченной территории Украины, но это не значит, что это не может произойти. Говорят, что это будет "очень-очень" тяжело.