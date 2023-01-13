Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффманн. По ее словам, Берлин не говорит "нет" передаче танков Leopard 2 Украине, однако Польша пока не давала официального запроса на этот счет.

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Она отметила, что в таких вопросах решения обсуждаются и принимаются вместе с союзниками. Хоффманн отрицает мнение, что Германия ожидает позицию США по этому вопросу.

Также спикер правительства не согласился с тем, что в Берлине существуют разногласия по передаче Leopard Украине – якобы канцлер Олаф Шольц не соглашается с позицией вицеканцлера Роберта Габека.

При этом она отметила, что передача танков немецкого производства без согласия самой Германии была бы незаконна. Так, для этого нужно согласие федерального правительства.

Украина получит танки Leopard

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Глава государства поблагодарил президента Польши. Он надеется, что другие страны не будут откладываться с решением.

Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard германского производства. Также для передачи Leopard Украине нужно разрешение правительства канцлера Шольца, поскольку ФРГ является страной-производителем.

Планы о передаче Украине боевых танков подтвердили в Великобритании.

Справка. Танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. Такое же количество и в танковой роте русской армии. Сколько танков отправит Варшава – неизвестно, ведь по стандартам НАТО рота содержит 14 единиц.



Украина особенно заинтересована в получении "Леопардов". В Европе их насчитывается более 2 000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Пока известно о намерении Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2А4.