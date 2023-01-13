Про це повідомила речниця уряду ФРН Крістіан Хоффманн. За її словами, Берлін не каже "ні" переданню танків Leopard 2 Україні, проте Польща поки що не давала офіційного запиту щодо цього.
Важливо Понад 70% німців насправді підтримують передачу Leopard Україні: промовисте опитування Bild
Вона зазначила, що у таких питаннях рішення обговорюються та ухвалюються разом із союзниками. Хоффманн заперечує думку, що Німеччина чекає на позицію США у цьому питанні.
Також речниця уряду не погодилася з тим, що в Берліні існують розбіжності щодо передання Leopard Україні – нібито канцлер Олаф Шольц не погоджується з позицією віцеканцлера Роберта Габека.
При цьому вона зазначила, що передача танків німецького виробництва без згоди самої Німеччини була б незаконною. Так, для цього потрібна згода федерального уряду.
Україна отримає танки Leopard
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard. Глава держави подякував президенту Польщі. Він сподівається, що інші країни не будуть відкладати з рішенням.
- Польща має на озброєнні своєї армії понад 240 танків Leopard німецького виробництва. Також для передання Leopard Україні потрібен дозвіл уряду канцлера Шольца, оскільки ФРН є країною-виробником.
- Плани про передання Україні бойових танків підтвердили у Великій Британії.