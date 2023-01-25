Недавно министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если Киев об этом попросит.

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Кулеба анонсировал борьбу за F-16

Министр иностранных дел рассказал, что получил вопрос от одного европейского коллеги, начинать ли работать над поставкой Украине самолетов F-16. Получив утвердительный ответ, он пообещал, что возьмет это на работу.

Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались враги, они пропадут как роса на солнце,

– написал Кулеба.

Он подчеркнул, что всегда нужно верить и много работать. Тогда все будет, потому что Украина может все.

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Передача Украине истребителей

Министр иностранных дел Нидерландов отметил, что правительство его страны рассмотрит запрос Украины о предоставлении истребителей "непредвзято". Он добавил, что на их снабжение "нет табу".

Нидерланды отправляют только то, что просит Украина. По его словам, Киеву сейчас, прежде всего, нужно тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер уверен, что Вашингтон поддержит идею союзников передать Украине F-16. Он ожидает от США широкой поддержки партнеров, которые будут продолжать наращивать свой вклад в усиление обороноспособности Украины.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что уже можно уверенно сказать о том, что вопрос предоставления Украине истребителей, который ранее был заблокирован, сейчас стал разблокирован.

"Можно об истребителях F-15 и F-16 уже говорить практически официально, но это вопрос логистических переговоров", – считает Подоляк.