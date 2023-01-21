Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал. Он добавил, что не любит прогностических разговоров о том, что "уже завтра" Украина получит F-16, ракеты ATACMS.

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Вопрос самолетов F-16 для Украины – разблокирован

Подоляк отметил, что есть инициатива Нидерландов, что они готовы передать Украине F-16.

Да, для определенных задач, для того чтобы мы окончательно закрыли небо, потому что они очень эффективны, нам нужны любые современные самолеты, безусловно. Не только МиГи и "Сушки", но, в том числе, F-15 и F-16, еще лучше. Безусловно, эта инициатива есть,

– отметил советник главы ОП.

По его словам, также есть конкретная реакция США, что они не будут против, если союзники передадут определенное количество истребителей Украине.

"Логистические переговоры, которые будут вести Министерство иностранных дел Украины или министерство обороны Украины. После этого будет понятно, точно ли, когда и сколько ли мы получим самолетов. После этого правительства тех стран, которые будут передавать, если захотят, могут об этом заявить", – объяснил чиновник.

Он добавил, что на девятом "Рамштайне" истребители и ракеты повышенной дальности будут обсуждать так же, как на восьмом – танки.

"Можно сказать, что этот вопрос, который раньше был заблокирован, сегодня разблокирован. Можно об истребителях F-15 и F-16 уже говорить практически официально, но это вопрос логистических переговоров", – подытожил Подоляк.

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Как F-16 могут помочь Украине

F-16 стали эффективны против крылатых ракет, которыми Россия массированно атакует Украину. Воздушные Силы США и Northrop Grumman завершили пятилетний процесс модернизации 72 истребителей F-16 для Национальной гвардии США радарами пятого поколения. Благодаря им F-16 сможет отслеживать больше целей на больших дальностях и с большей точностью.

По словам подрядчика, новые радары с активной решеткой с электронным сканированием (AESA) созданы на основе тех, которые Northrop Grumman установила на F-22 и F-35. Предыдущий радар управления огнем APG-68 F-16 мог отслеживать не больше двух объектов одновременно, а с новым пилот может "прицелиться в больше целей, чем может поразить".