Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, он будет очень удивлен, если Украина получит истребители F-16 быстрее тех же немецких танков F-16. Это был бы парадокс. Но разное может произойти.

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Думаю, что этот вопрос будет долго-долго рассматриваться. Хотя не исключено, что все решат резко – держите самолеты и бейте россиян. А Германия к тому времени может думать, давать Украине танки или нет.

– иронизирует Ступак.

Каковы проблемы с передачей F-16

Как отметил Ступак, с западными истребителями более сложная история, чем с танками. Очень сомнительно, что Нидерланды напрямую когда-нибудь передадут эти самолеты. Очевидно, что там есть ограничения по экспортному контролю, который устанавливают Соединенные Штаты.

Может быть определенное извлечение оборудования, чтобы мы не получили доступ к секретным технологиям. Это на тот случай, если, не дай Бог, самолет собьют – и россияне попытаются его захватить. Они точно захотят его разобрать на части, чтобы получить доступ к этим технологиям.

– считает Ступак.

Также россияне могут передать эти технологии китайцам. Поэтому даже если западные союзники примут решение о передаче самолетов, то может быть определенный промежуток между самой договоренностью и передачей.

Еще одна проблема – где хранить самолеты. Ведь в Украине сейчас нет ни одного безопасного клочка земли. А россияне точно будут охотиться за этими самолетами.

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Уже не раз приводилась версия о пребывании этих самолетов в Польше. Однако в этом случае непонятно, согласится ли Запад на такое, ведь там это могут воспринимать как повышение эскалации в войне.

По его словам, эти и другие вопросы нужно как-то решить перед передачей. А это существенно замедляет процесс получения этих самолетов.

Получит ли Украина истребители F-16: коротко