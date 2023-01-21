Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, он будет очень удивлен, если Украина получит истребители F-16 быстрее тех же немецких танков F-16. Это был бы парадокс. Но разное может произойти.
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Думаю, что этот вопрос будет долго-долго рассматриваться. Хотя не исключено, что все решат резко – держите самолеты и бейте россиян. А Германия к тому времени может думать, давать Украине танки или нет.
– иронизирует Ступак.
Каковы проблемы с передачей F-16
Как отметил Ступак, с западными истребителями более сложная история, чем с танками. Очень сомнительно, что Нидерланды напрямую когда-нибудь передадут эти самолеты. Очевидно, что там есть ограничения по экспортному контролю, который устанавливают Соединенные Штаты.
Может быть определенное извлечение оборудования, чтобы мы не получили доступ к секретным технологиям. Это на тот случай, если, не дай Бог, самолет собьют – и россияне попытаются его захватить. Они точно захотят его разобрать на части, чтобы получить доступ к этим технологиям.
– считает Ступак.
Также россияне могут передать эти технологии китайцам. Поэтому даже если западные союзники примут решение о передаче самолетов, то может быть определенный промежуток между самой договоренностью и передачей.
Еще одна проблема – где хранить самолеты. Ведь в Украине сейчас нет ни одного безопасного клочка земли. А россияне точно будут охотиться за этими самолетами.
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Уже не раз приводилась версия о пребывании этих самолетов в Польше. Однако в этом случае непонятно, согласится ли Запад на такое, ведь там это могут воспринимать как повышение эскалации в войне.
По его словам, эти и другие вопросы нужно как-то решить перед передачей. А это существенно замедляет процесс получения этих самолетов.
Получит ли Украина истребители F-16: коротко
- Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность снабжения истребителей F-16, если Украина об этом попросит. Там обещали "непредвзято" рассмотреть запрос.
- Недавно президент Владимир Зеленский выступил на встрече в Рамштайне. Он призвал международных партнеров передать Украине F-16 и другое вооружение.
- Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подчеркнул, что сначала такую передачу следует согласовать с США. Однако он уверен, что Штаты поддержат такую идею союзников.