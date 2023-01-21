Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, він буде дуже здивований, якщо Україна отримає винищувачі F-16 швидше, ніж ті ж німецькі танки F-16. Це був би парадокс. Але різне може статися.

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Думаю, що це питання довго-довго буде розглядатися. Хоча не виключено, що все вирішать різко – тримайте літаки і бийте росіян. А Німеччина до того часу може думати, чи давати Україні танки чи ні,

– іронізує Ступак.

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Як наголосив Ступак, із західними винищувачами дещо складніша історія, ніж з танками. Дуже сумнівно, що Нідерланди напряму колись передадуть ці літаки. Очевидно, що там є обмеження з експортного контролю, яке встановлюють Сполучені Штати.

Може бути певне вилучення обладнання, щоб ми не отримали доступ до топсекретних технологій. Це на той випадок, якщо, не дай Боже, літак зіб'ють – і росіяни спробують його захопити. Вони точно захочуть його розібрати на частини, щоб отримати доступ до цих технологій,

– вважає Ступак.

Також росіяни можуть передати ці технології китайцям. Тому, навіть якщо західні союзники ухвалять рішення про передачу літаків, то може бути певний проміжок між самою домовленістю та передачею.

Ще одна проблема – де зберігати літаки. Адже в Україні зараз немає жодного безпечного клаптика землі. А росіяни точно будуть полювати за цими літаками.

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Вже неодноразово наводилася версія про перебування цих літаків у Польщі. Однак у цьому випадку не зрозуміло, чи Захід на таке погодиться, адже там це можуть сприймати як підвищення ескалації у війні.

За його словами, ці та інші питання потрібно буде якось вирішити перед передачею. А це суттєво вповільнює сам процес отримання цих літаків.

Чи отримає Україна винищувачі F-16: коротко