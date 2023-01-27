Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставок истребителей с Киевом и его союзниками.

Узнайте больше Какие характеристики F-16 усилят ВСУ, если Нидерланды передадут их Украине

В США готовы к обсуждению относительно истребителей

Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы,

– заметил Файнер в контексте вопроса о предоставлении Украине американских истребителей F-16.

Замминистра обороны Украины Юрий Сак заявил, что после получения танков следующим большим барьером будут истребители. Сейчас у Украины есть устаревший парк истребителей, который достался в наследство от СССР.

Заместитель Алексея Резникова пояснил, что Украина получит преимущество на поле боя, если будет иметь современные истребители.

"Если мы получим их (западные истребители – 24 Канал), то преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не только F-16 (многоцелевые истребители США – 24 Канал): самолеты четвертого поколения, это то, чего мы хотим", – сказал он.

Сак сказал, что он ожидает, что США могут сыграть ключевую роль в принятии решения о поставках истребителей через линию.

Как F-16 помогут Украине

Джастин Бронк, исследователь аналитического центра RUSI в Лондоне, сказал, что украинские ВВС значительно выиграют от западных истребителей с точки зрения летального результата воздух-воздух и потенциально воздух-земля.

Но он отметил, что истребители все равно будут подвергаться высокому риску от российских ракет "земля-воздух". В частности, российские ракеты будут заставлять украинцев летать очень низко вблизи линии фронта, что "значительно снизит эффективную дальность полета ракет и ограничит варианты удара".

Решения по истребителям могут обсудить уже в феврале