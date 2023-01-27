Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставок истребителей с Киевом и его союзниками.
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В США готовы к обсуждению относительно истребителей
Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы,
– заметил Файнер в контексте вопроса о предоставлении Украине американских истребителей F-16.
Замминистра обороны Украины Юрий Сак заявил, что после получения танков следующим большим барьером будут истребители. Сейчас у Украины есть устаревший парк истребителей, который достался в наследство от СССР.
Заместитель Алексея Резникова пояснил, что Украина получит преимущество на поле боя, если будет иметь современные истребители.
"Если мы получим их (западные истребители – 24 Канал), то преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не только F-16 (многоцелевые истребители США – 24 Канал): самолеты четвертого поколения, это то, чего мы хотим", – сказал он.
Сак сказал, что он ожидает, что США могут сыграть ключевую роль в принятии решения о поставках истребителей через линию.
Как F-16 помогут Украине
Джастин Бронк, исследователь аналитического центра RUSI в Лондоне, сказал, что украинские ВВС значительно выиграют от западных истребителей с точки зрения летального результата воздух-воздух и потенциально воздух-земля.
Но он отметил, что истребители все равно будут подвергаться высокому риску от российских ракет "земля-воздух". В частности, российские ракеты будут заставлять украинцев летать очень низко вблизи линии фронта, что "значительно снизит эффективную дальность полета ракет и ограничит варианты удара".
Решения по истребителям могут обсудить уже в феврале
- Недавно глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если Киев об этом попросит.
- После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина приступит к активной работе по получению истребителей. В Украине стремятся получить именно истребители F-16.
- Ожидается, что вопросы передачи Украине истребителей могут обсудить во время следующей встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля
- Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украины после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.
- В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине истребителей.