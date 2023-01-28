Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он подчеркнул, что лучшая оборона – это ведение наступательных действий.
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Войной в окопах победы не одержать
Тарнавский отметил, что оборона должна быть активной.
Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим,
– заявил бригадный генерал.
По его словам, такие наступательные действия позволяют защитникам изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.
"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации. Ведь война – это хитрость умноженная на обучение личного состава", – объяснил Тарнавский.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" подытожил, что командиры вверенных ему соединений, частей и подразделений это понимают и реализуют на своих направлениях.
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