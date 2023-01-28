Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він наголосив, що найкраща оборона – це ведення наступальних дій.
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Війною в окопах перемоги не здобути
Тарнавський зауважив, що оборона повинна бути активною.
Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо,
– заявив бригадний генерал.
За його словами, такі наступальні дії дозволяють захисникам вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.
"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації. Адже війна – це хитрість помножена на навченість особового складу", – пояснив Тарнавський.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" підсумував, що командири ввірених йому з'єднань, частин та підрозділів це розуміють і реалізовують на своїх напрямках.
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