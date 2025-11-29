Про це пише 24 Канал.

Що відомо про перебої зі світлом у Києві?

Росіяни розпочали масовану атаку на Київ у ніч проти 29 листопада. Ворожі сили продовжили терор вранці та запустили по столиці ракети.

"У Києві вибухи. Працюють сили ППО. Масована атака на столицю триває", – написав мер о 7:07.

Опісля в багатьох районах столиці стало блимати світло. Відповідну інформацію підтвердив і міський голова.

У деяких районах міста перебої зі світлом,

– інформував він.

Невдовзі він додав, станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Попередня атака по Україні: основне