24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Очаків. Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь. БпЛА на населений пункт Балаклія на Харківщині зі сходу. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід та південь.
