24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

20:58, 27 листопада

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Очаків.

20:33, 27 листопада

Повітряна тривога в Одеській області через роботу розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

20:23, 27 листопада

БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини на півночі, курс на південь.

19:42, 27 листопада

БпЛА на населений пункт Балаклія на Харківщині зі сходу.

19:13, 27 листопада

  • БпЛА на півночі від населеного пункту Крюківка на Чернігівщині, курс на схід.
  • БпЛА поблизу населеного пункту Берестин та Савинці на Харківщині, курс північний.
17:55, 27 листопада

  • БпЛА на півночі Чернігівщини (Новгород-Сіверський район), курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА північніше Ізюма на Харківщині, курс північний.
16:36, 27 листопада

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід та південь.