24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

20:58, 27 ноября

БПЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Очаков.

20:33, 27 ноября

Воздушная тревога в Одесской области из-за работы разведывательного БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

20:23, 27 ноября

БПЛА на границе Черниговщины и Сумщины на севере, курс на юг.

19:42, 27 ноября

БПЛА на населенный пункт Балаклея на Харьковщине с востока.

19:13, 27 ноября

  • БПЛА на севере от населенного пункта Крюковка на Черниговщине, курс на восток.
  • БПЛА вблизи населенного пункта Берестин и Савинцы на Харьковщине, курс северный.
17:55, 27 ноября

  • БПЛА на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.
  • БПЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс южный.
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА севернее Изюма на Харьковщине, курс северный.
16:36, 27 ноября

БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад и юг.