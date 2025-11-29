У Броварах, зокрема, пошкоджені будинки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про наслідки повітряної атаки на Київську область 29 листопада?

Повітряна тривога у Київській області тривала з вечора 28 листопада. Уночі 29 числа російська армія активно атакувала регіон різними засобами повітряного нападу, зокрема БпЛА та балістикою. Неодноразово лунали вибухи та працювала ППО.

Після 2 ранку стало відомо, що у Броварах є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки на рівні 8 – 9 поверхів. Про це написав у телеграмі міський голова Ігор Сапожко.

Київська ОВА згодом проінформувала про 2 поранених – це жінка 1959 року народження з різаними ранами (госпіталізована) та жінка 1975 року з пораненням ноги.

У Броварському районі загалом пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них 3 дітей.

Які наслідки ударів ворога у самому Києві?