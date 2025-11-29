В Броварах, в частности, повреждены дома. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Что известно о последствиях воздушной атаки на Киевскую область 29 ноября?

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась с вечера 28 ноября. Ночью 29 числа российская армия активно атаковала регион различными средствами воздушного нападения, в частности БпЛА и баллистикой. Неоднократно раздавались взрывы и работала ПВО.

После 2 утра стало известно, что в Броварах есть повреждения частного дома и многоэтажки на уровне 8 – 9 этажей. Об этом написал в телеграмме городской голова Игорь Сапожко.

Киевская ОВА впоследствии проинформировала о 2 раненых – это женщина 1959 года рождения с резаными ранами (госпитализирована) и женщина 1975 года с ранением ноги.

В Броварском районе в целом повреждены многоэтажные и частные дома, возник пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки эвакуированы 52 человека, из них 3 детей.

