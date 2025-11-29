Об этом пишет 24 Канал.
Что известно о перебоях со светом в Киеве?
Россияне начали массированную атаку на Киев в ночь на 29 ноября. Вражеские силы продолжили террор утром и запустили по столице ракеты.
"В Киеве взрывы. Работают силы ПВО. Массированная атака на столицу продолжается", – написал мэр в 7:07.
После во многих районах столицы стал мигать свет. Соответствующую информацию подтвердил и городской голова.
В некоторых районах города перебои со светом,
– информировал он.
Вскоре он добавил, по состоянию на полвосьмого утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.
Предварительная атака по Украине: основное
В ночь на 28 ноября россияне атаковали одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 50 из них – "Шахеды".
Силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.