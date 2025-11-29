Об этом пишет 24 Канал.

Что известно о перебоях со светом в Киеве?

Россияне начали массированную атаку на Киев в ночь на 29 ноября. Вражеские силы продолжили террор утром и запустили по столице ракеты.

"В Киеве взрывы. Работают силы ПВО. Массированная атака на столицу продолжается", – написал мэр в 7:07.

После во многих районах столицы стал мигать свет. Соответствующую информацию подтвердил и городской голова.

В некоторых районах города перебои со светом,

– информировал он.

Вскоре он добавил, по состоянию на полвосьмого утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Предварительная атака по Украине: основное