Учитывая потребности и запросы украинской армии, в следующем году на этот сегмент планируется направить около 20 миллиардов гривен. Об этом говорилось на совместном совещании представителей Минобороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА.

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Минобороны закупает дроны для ВСУ

Украинское оборонное ведомство углубляет сотрудничество с отечественными разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время с ними заключили уже 16 государственных контрактов.

Благодаря проведенной специалистами Минобороны работе, в Украине – самая простая в Европе процедура допуска дронов к эксплуатации в армии. Раньше она длилась полтора-два года, а сейчас – считанные недели. В результате в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило от украинских производителей 75 заявок на беспилотники разных типов:

13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия.

Еще 3 типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

В ходе встречи участники определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесено на обсуждение Координационного штаба с участием:

вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова,

министра обороны Украины Алексея Резникова.

Обратите внимание! В Минобороны ранее рассказывали об "Армии дронов". Самых профессиональных военных, которые возглавят ударные роты, уже отобрали. Каждая группировка будет иметь беспилотники, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование. Защитники будут бить врага в горячих точках.