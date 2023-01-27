27 января благотворительный фонд Сергея Притулы запустил сбор для приобретения дронов Mavic на бахмутско-северское направление. В общей сложности требуется 430 таких дронов.
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Нужно собрать более 900 тысяч евро
Организация Сергея Притулы планирует закупить 430 дронов Mavic 3 fly more combo. Общая стоимость партии – 938 500 евро.
Они будут переданы украинским военным, охраняющим Украину на бахмутско-северском направлении. Временный лимит сбора – чем быстрее,
– сказал Притула.
Mavic 3 – первое, что просят военные
Сергей Притула подчеркнул, что ситуация в этом направлении очень сложная и потребность в этих дронах колоссальная. Наши военные активно ими пользуются, но дроны на войне долго не живут. По запросам защитников Mavic 3 занимает первое место.
Он уточнил, что если удастся быстро собрать деньги, дроны зайдут в Украину в течение месяца.
Вместо того, что удастся собрать поверх необходимой суммы, пойдет на закупку приборов ночного видения. Они тоже очень дорогие, но наши защитники очень их просят.
Реквизиты:
- ПриватБанк: https://bit.ly/430-mavics
- Монобанк: банка.
- Пополнение карточки в гривны: 5168 7420 6353 7207
- PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
- Другие реквизиты: https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page