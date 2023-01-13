Об этом 24 Каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Притула и Стерненко отчитались о приобретении для фронта на 352 миллиона "на месть".
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Фонд не рассчитывал на такую сумму
Синицын отметил, что в первую очередь планировали собрать 100 миллионов гривен на одну номенклатуру. Однако украинцы послали в 3,5 раза больше. На 100 миллионов приобрели дроны RAM, уже эффективно работающие на фронте.
Предложений купить ударные дроны на большое расстояние не так уж много. Мы протестировали десятки разных вариантов и законтрактовали те, которые просили нас военные. Закупка оружия и товаров двойного назначения – длительный процесс и это не делается быстро,
– заметил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.
Он добавил, что часть этих дронов уже успешно работает на фронте. В общем, можно сказать то, что "хлопка" в России будет больше.
Синицын о том, что в фонде Притулы приобрели "на месть": смотрите видео
Дроны большой и средней дальности
По словам руководителя военного направления Фонда Сергея Притулы, дроны могут лететь на 800 километров и имеют 30 килограммов полезной нагрузки взрывчатки. То есть будет гореть хорошо. Есть также дроны на меньшую дальность – 200 километров и 8 килограммов полезной нагрузки.
"Какие-то подробные технические характеристики я не могу раскрывать по просьбам военных. Мы работали в четком взаимодействии с теми, кто будет непосредственно пользоваться, с Вооруженными Силами Украины", - подчеркнул Синицын.
Фонд Сергея Притулы: последние новости
- В ноябре 2022 года благотворительный фонд Сергея Притула за полтора дня собрал 236 миллионов гривен для закупки 60 британских бронетранспортеров Spartan. Сейчас оформляются необходимые документы и скоро техника будет в Украине.
- В октябре украинцы активно откликнулись на сбор "На месть". В ходе этого проекта украинцы могут рассчитывать на многие приятные новости.
- Несколько месяцев назад, 10 октября 2022 года, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, тогда же Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили новый сбор. Показываем, что удалось купить.