Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центр Разумкова. Украинцам предложили самостоятельно назвать кандидата, кого они считают политиком 2022 года.

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Зеленский получил рекордную поддержку

59% опрошенных назвали Владимира Зеленского политиком года. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный занял второе место – 10% опрошенных.

Третье место разделили советник Офиса президента Алексей Арестович и пятый президент Петр Порошенко – за них высказались 2,4%. Четвертое место занял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, набравший 1,7%.

Далее в списке следуют советник главы ОП Михаил Подоляк и глава благотворительного фонда Сергей Притула.

Зеленский после избрания на пост президента в 2019 году сохраняет лидирующие позиции и даже увеличил поддержку. В 2019 году его считали политиком года 46% опрошенных, в 2020 году – 15%, а в 2021 – 17%.

Политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% – в Центральном регионе, 57% – на Западе и 55% – на Востоке страны.

Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Были опрошены 2017 человек методом личного интервью во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и оккупированных территорий Донбасса, Крыма, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Зеленский стал человеком года