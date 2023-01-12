Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центр Разумкова. Украинцам предложили самостоятельно назвать кандидата, кого они считают политиком 2022 года.
Кстати Таков выглядит безумие, – Зеленский рассказал о ситуации в Соледаре и заседании Ставки
Зеленский получил рекордную поддержку
59% опрошенных назвали Владимира Зеленского политиком года. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный занял второе место – 10% опрошенных.
Третье место разделили советник Офиса президента Алексей Арестович и пятый президент Петр Порошенко – за них высказались 2,4%. Четвертое место занял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, набравший 1,7%.
Далее в списке следуют советник главы ОП Михаил Подоляк и глава благотворительного фонда Сергей Притула.
Зеленский после избрания на пост президента в 2019 году сохраняет лидирующие позиции и даже увеличил поддержку. В 2019 году его считали политиком года 46% опрошенных, в 2020 году – 15%, а в 2021 – 17%.
Политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% – в Центральном регионе, 57% – на Западе и 55% – на Востоке страны.
Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Были опрошены 2017 человек методом личного интервью во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и оккупированных территорий Донбасса, Крыма, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Зеленский стал человеком года
- Владимир Зеленский был назван человеком года по версии британского издания Financial Times. Его сравнили с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.
- В издании отметили, что такой выбор был сделан, поскольку "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".
- Президента Украины назвали антиподом Владимира Путина, начавшего кровавую войну против украинского народа.
- Также Зеленский возглавил рейтинг TIME100. Читатели журнала тоже считают его самым влиятельным человеком в 2022 году.