Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова. Українцям запропонували самостійно назвати кандидата, кого вони вважають політиком 2022 року.

До речі Такий має вигляд божевілля, – Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі й засідання Ставки

Зеленський отримав рекордну підтримку

59% опитаних назвали Володимира Зеленського політиком року. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний посів друге місце – 10% опитаних.

Третє місце розділили радник Офісу президента Олексій Арестович та п'ятий президент Петро Порошенко — за них висловилися 2,4%. Четверте місце посів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який набрав 1,7%.

Далі у списку йдуть радник глави ОП Михайло Подоляк та голова благодійного фонду Сергій Притула.

Зеленський після обрання на пост президента у 2019 році зберігає лідируючі позиції та навіть збільшив підтримку. У 2019 році його вважали політиком року 46% опитаних, у 2020 році – 15%, а в 2021 – 17%.

Політиком 2022 року Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% – у Центральному регіоні, 57% – на Заході та 55% – на Сході країни.

Опитування проводилося з 21 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року. Було опитано 2017 осіб методом особистого інтерв'ю у всіх областях України, окрім Донецької, Луганської та окупованих територій Донбасу, Криму, а також Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Статистична похибка не перевищує 2,3%.

Зеленський став людиною року