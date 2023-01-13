Про це 24 Каналу розповів керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Притула та Стерненко відзвітували про придбання для фронту на 352 мільйони "на помсту".
Цікаво Зеленський чи Залужний: кого українці назвали "політиком року"
Фонд не розраховував на таку суму
Сініцин зазначив, що першочергово планували зібрати 100 мільйонів гривень на одну номенклатуру. Однак українці надіслали у 3,5 рази більше. На 100 мільйонів придбали дрони RAM, які вже ефективно працюють на фронті.
Пропозицій купити ударні дрони на велику відстань не так багато. Ми протестували десятки різних варіантів і законтрактували ті, які просили нас військові. Закупівля зброї й товарів подвійного призначення – тривалий процес і це не робиться швидко,
– зауважив керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули.
Він додав, що частина цих дронів уже успішно працює на фронті. Загалом, можна сказати те, що "бавовни" в Росії буде більше.
Сініцин про те, що у фонді Притули придбали "на помсту": дивіться відео
Дрони великої й середньої дальності
За словами керівника військового напрямку Фонду Сергія Притули, дрони можуть летіти на 800 кілометрів і мають 30 кілограмів корисного навантаження вибухівки. Тобто, горітиме добре. Є також дрони на меншу дальність – 200 кілометрів і 8 кілограмів корисного навантаження.
"Якісь детальніші технічні характеристики я не можу розкривати на прохання військових. Ми працювали в чіткій взаємодії з тими, хто буде безпосередньо користуватись, зі Збройними Силами України", – наголосив Сініцин.
Фонд Сергія Притули: останні новини
- У листопаді 2022 року, благодійний фонд Сергія Притули за півтора дні зібрав 236 мільйонів гривень для закупівлі 60 британських бронетранспортерів Spartan. Наразі оформлюються необхідні документи і вже скоро техніка буде в Україні.
- У жовтні українці активно відгукнулися на збір "На помсту". У ході цього проєкту українці можуть розраховувати на багато приємних новин.
- Кілька місяців тому, 10 жовтня 2022 року, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, тоді ж Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили новий збір. Показуємо, що вдалося купити.