Про це 24 каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули Сергій Притула. За його словами, після оформлення експортних документів, усі 60 одиниць техніки будуть в Україні і, як тільки це станеться, про це буде повідомлено.

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Історія не тільки про Spartan

Сергій Притула розповів, що коли техніка з’явиться в Україні та про це буде повідомлено, усі хто фінансово допоміг здійснити цю закупівлю будуть приємно здивовані.

Ви будете долучені до чогось, що трапилось вперше в історії взаємовідносин українського суспільства і Збройних Сил України,

– сказав Сергій Притула.

Волонтер привідкрив інтригу і сказав, що в цій поставці будуть не тільки Spartan, а й інша техніка.

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"Spartan там будуть основним ядром цього всього, але там буде різна техніка. Це буде гусенична, броньована. Буде лінійка Спартанів та де й Султани і Самаретяни, але там будуть і Шторми, і F432, ми дуже плідно там працюємо", – зазначив Притула.

Фонд Сергія Притули: основне