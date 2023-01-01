Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула. По его словам, после оформления экспортных документов все 60 единиц техники будут в Украине и, как только это произойдет, об этом будет сообщено.
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История не только о Spartan
Сергей Притула рассказал, что когда техника появится в Украине и об этом будет сообщено, все, кто финансово помог осуществить эту закупку, будут приятно удивлены.
Вы будете приобщены к чему-то, что произошло впервые в истории взаимоотношений украинского общества и Вооруженных Сил Украины,
– сказал Сергей Притула.
Волонтер приоткрыл интригу и сказал, что в этой поставке будут не только Spartan, но и другая техника.
Сергей Притула рассказал, какая ситуация с поставкой 60 БТРов в Украину: смотрите видео
"Spartan там будут основным ядром этого всего, но там будет разная техника. Это будет гусеничная, бронированная. Будет линейка Спартанов и где и Султаны, и Самаретяне, но там также будут и Штормы, и F432, мы очень плодотворно там работаем", – отметил Притула.
Фонд Сергея Притулы: основное
- С начала полномасштабного вторжения в 2022 году фонд Сергея приюты систематически помогает украинской армии масштабными закупками необходимой техники и снаряжения.
- Сергей Притула заявил, что 2022 год его сильно изменил, и он уже не сможет вернуться к развлекательному телевидению.
- Украинские дети собрали за 3 месяца 6,2 миллиона гривен на ВСУ из-за фонда Сергея Притулы.