Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула. По его словам, волонтерская деятельность до 2022 года ограничивалась коммуникацией исключительно с военными на фронте, но после вторжения фонд начал сотрудничать с Министерством обороны.

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Невозможное возможно

Сергей Притула рассказал, что ему не приходилось раньше сотрудничать с Министерством обороны Украины, потому что не было такой необходимости, но масштабы помощи, которые осуществлял фонд, не оставлял другого варианта.

По словам волонтера, сначала в фонде думали, что купить Байрактары невозможно, но потом начали искать партнеров, сотрудничать и нашли механизм, как это можно сделать.

Сергей Притула рассказал, как его фонду удалось купить спутник для Украины: смотрите видео

После этого на одном из совещаний в Министерстве обороны министр предложил фонду найти нужный для Украины спутник. Сначала это восприняли в фонде как нечто нереальное, но потом все же удалось найти решение, как и в случае с Байрактарами.

Мы ведь не можем министру говорить, Алексей Юрьевич вы что того, что ли? Так же не хорошо,

– сказал Сергей Притула.

Учредитель фонда также рассказал, что начав искать механизм закупки были определенные трудности, но благодаря сотрудничеству с партнерами закупку удалось осуществить.

Очень правильно сделал министр обороны, когда он вышел в паблик и с высоты своего поста поблагодарил украинцев, которые присоединились к тому, что сейчас ГУР МО пользуется этим спутником и базой данных к которой есть доступ и которую мы выкупили на много вперед,

– отметил Притула.

Волонтер также отметил качественную работу военно-политического руководства и заверил, что не желает сейчас искать врагов внутри Украины. Главным врагом для Украины сейчас является путинская Россия, а разбираться со всем остальным стоит уже после победы над ней.

"Несмотря на то, что идет война, происходят определенные процессы, у нас работает ДБР, у нас работает НАБУ, то есть они делают свою работу", – сказал Притула.

В противном случае, если украинцы не будут держать "монолит единства", то это сыграет на руку России, а также повлечет за собой проблемы с помощью партнеров Украины.

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