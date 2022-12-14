Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель БФ "Все для победы" Геннадий Васькив. Также он отметил, что остаются самыми актуальными для украинских военных автомобили и дроны.
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В Бахмуте – уличные бои
Волонтер посетил четыре подразделения из разных бригадах в Бахмуте и узнал о 7 базовых и актуальных потребностях наших защитников.
- Автомобили.
"Очень нужны пикапы, джипы или бусики, у всех должна быть полноприводная механика", – отметил он.
- Дроны. По словам Васькива, они очень актуальны, особенно в районе Бахмута.
"Mavic 2 уже преимущественно не просят, нуждаются в Mavic 3. Танкисты умоляют, дайте хоть Mavic 2, потому что мы без "глаз", ничего не видим. В Бахмуте фактически уже идут уличные бои в части города, и им нужно видеть через улицу , что происходит", – отметил основатель БФ "Все для победы".
- Генераторы тоже остаются очень актуальными для военных.
Какие актуальные и базовые вещи требуются военным: смотрите видео
- Зимняя форма – очень нужна защитникам.
"Я был на позиции ребят и видел, как они стоят в осенней форме, несмотря на мороз. Это неправильно, и чем можем, помогаем им", – подчеркнул он.
- Согревающие устройства. По его словам, ребята просят саморазогреваемые стельки, которыми пользуются лыжники, а также согревающие элементы, которые можно спрятать в перчатки или под куртку.
- Тепловизоры – тоже очень нужны военным.
- Саморазогревающая пища, так называемая тактическая.
"Она быстро саморазогревается и не выдает нашу позицию врагу, если идет близкое сражение", - рассказал Геннадий Васьков.
Украинские волонтеры: последние новости
- Украинские волонтеры еще до начала полномасштабного вторжения начали разрабатывать проект по установке камер наблюдения на линии фронта. Его главная цель – дать возможность военным видеть передвижение врагов в радиусе несколько десятков километров и быстро реагировать на них. С начала полномасштабного вторжения такая система помогла спасти не одну жизнь.
- Организация "Добробат", добровольческий строительный батальон, очищающий города Украины от захватчиков и восстанавливающий их после разрушений, вызванных страной-агрессором. На сегодняшний день "Добробат" включает 7 строительных батальонов в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Николаеве, Запорожье и на Херсонщине.
- Ко Дню волонтера в Украине презентовали награду, которой будут награждать всех, кто помогает защищать Украину. Ее создали в виде металлического сердца с желто-синими нитями.
- Новая почта вручила награды Гуманитарным силам Украины. Мероприятие приурочили к Международному дню волонтеров. Символическую награду получили 30 благотворительных фондов и общественных организаций, помогающих стране во время войны. Кроме того, наградили 3 волонтеров, которых номинировали сами украинцы.