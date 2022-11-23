Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, сейчас начался процесс восстановления территории освобожденной от оккупантов Херсонщины.

Обратите внимание Здесь настоящий гуманитарный кризис, – "Украинская команда" привезла в освобожденный Херсон помощь

Очистка от русской символики

Ростислав Смирнов рассказал, что добровольцы в Херсонской области начали избавляться от русской символики, потому что на освобожденных территориях осталось много бордов с лозунгами оккупантов.

Коммунальщики не могут самостоятельно выполнить эту работу, ведь россияне забрали с собой всю технику, включая вышки, без которых не снять борды. "Добробат" и к этой заданию привлечен,

– отметил советник министра.

Масштабы разрушений очень велики

Он сообщил, что в состав "Добробата" входят более 40 тысяч добровольцев, которые постоянно привлекаются к работе во всех 7 областях.

"Когда вижу в цифрах результаты того, что мы сделали, думаю, это круто, мы молодцы. А с другой стороны понимаю, какой это малый процент от общего количества разрушенного жилья. По данным Минрегиона, мы имеем около 160 тысяч поврежденных или разрушенных зданий. Масштабы разрушений чрезвычайно велики", – заметил Смирнов.

Главная задача – пережить зиму

Он отметил, что пострадавшие выходят из сложных ситуаций каждый по мере возможности: ищут убежища у других людей, обращаются в специальные программы по расселению.

Наше задание №1 пережить эту зиму. Это самый сложный период. С весны будет все гораздо проще и лучше. Начнется восстановление, поступит помощь от международных институций,

– подчеркнул собеседник.

Источники финансирования

Смирнов рассказал о финансировании организации "Добробат":

помогают в восстановлении городов волонтеры, не получающие зарплату;

присоединяются партнеры, предоставляющие инструменты, генераторы, многое другое;

получаем донаты, международные компании дают средства на строительные материалы.

"На нашем сайте есть раздел "Разрушенные объекты", где мы описываем разрушения. Также есть смета, необходимая для восстановления зданий. Частные инвесторы и фонды могут брать те или иные объекты взять под свое крыло. Они обязательно увидят фото "до" и "после", – сообщил советник министра внутренних дел.

Как восстанавливаются города Украины после освобождения от российской оккупации: смотрите видео

Волонтерство во время войны: последние новости