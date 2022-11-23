Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, сейчас начался процесс восстановления территории освобожденной от оккупантов Херсонщины.
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Очистка от русской символики
Ростислав Смирнов рассказал, что добровольцы в Херсонской области начали избавляться от русской символики, потому что на освобожденных территориях осталось много бордов с лозунгами оккупантов.
Коммунальщики не могут самостоятельно выполнить эту работу, ведь россияне забрали с собой всю технику, включая вышки, без которых не снять борды. "Добробат" и к этой заданию привлечен,
– отметил советник министра.
Масштабы разрушений очень велики
Он сообщил, что в состав "Добробата" входят более 40 тысяч добровольцев, которые постоянно привлекаются к работе во всех 7 областях.
"Когда вижу в цифрах результаты того, что мы сделали, думаю, это круто, мы молодцы. А с другой стороны понимаю, какой это малый процент от общего количества разрушенного жилья. По данным Минрегиона, мы имеем около 160 тысяч поврежденных или разрушенных зданий. Масштабы разрушений чрезвычайно велики", – заметил Смирнов.
Главная задача – пережить зиму
Он отметил, что пострадавшие выходят из сложных ситуаций каждый по мере возможности: ищут убежища у других людей, обращаются в специальные программы по расселению.
Наше задание №1 пережить эту зиму. Это самый сложный период. С весны будет все гораздо проще и лучше. Начнется восстановление, поступит помощь от международных институций,
– подчеркнул собеседник.
Источники финансирования
Смирнов рассказал о финансировании организации "Добробат":
- помогают в восстановлении городов волонтеры, не получающие зарплату;
- присоединяются партнеры, предоставляющие инструменты, генераторы, многое другое;
- получаем донаты, международные компании дают средства на строительные материалы.
"На нашем сайте есть раздел "Разрушенные объекты", где мы описываем разрушения. Также есть смета, необходимая для восстановления зданий. Частные инвесторы и фонды могут брать те или иные объекты взять под свое крыло. Они обязательно увидят фото "до" и "после", – сообщил советник министра внутренних дел.
Как восстанавливаются города Украины после освобождения от российской оккупации: смотрите видео
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