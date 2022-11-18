Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

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"21 777 кг сыра направили в Украину в качестве гуманитарной помощи наши французские партнеры – неправительственная организация "Doc 4 Ukraine". Мы решили распределить этот питательный продукт между учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности города Киева и 7 областей – Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской и Черновицкой", – говорится в сообщении.

Эти больницы сегодня оказывают медицинскую помощь не только местным жителям, но и раненым бойцам. А также людям, которые из-за развязанной россией войны вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, отмечают в "Украинской команде".

Первые партии сыра уже отправлены в Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Винницу и Житомир, откуда он будет развезен по больницам. В ближайшие дни завершится распределение гуманитарной помощи для медицинских учреждений Киева, а также Киевской и Черниговской областей,

– сообщили в волонтерском штабе.

Ранее "Украинская команда" вместе с "Doc 4 Ukraine" передали медицинским учреждениям 20 тонн лекарств, хирургического инструмента и других товаров медицинского назначения от громады Франции.