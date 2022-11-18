Про це повідомляється на сайті волонтерського штабу.

До теми Тут справжня гуманітарна криза, – "Українська команда" привезла у звільнений Херсон допомогу

"21 777 кілограмів сиру надіслали до України в якості гуманітарної допомоги наші французькі партнери – неурядова організація "Doc 4 Ukraine". Ми вирішили розподілити цей поживний продукт між закладами охорони здоров'я державної і комунальної власності міста Києва та 7 областей – Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської та Чернівецької", – йдеться у повідомленні.

Ці лікарні сьогодні надають медичну допомогу не лише місцевим мешканцям, але й пораненим бійцям. А також людям, які через розв'язану Росією війну змушені були покинути свої домівки та стати біженцями, зазначають в "Українській команді".

Перші партії сиру вже відправлено до Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Вінниці та Житомира, звідки його буде розвезено по лікарнях. Найближчими днями завершиться розподіл гуманітарної допомоги для медичних закладів Києва, а також Київської та Чернігівської областей,

– повідомили у волонтерському штабі.

Раніше "Українська команда" разом з "Doc 4 Ukraine" передали медичним закладам 20 тонн ліків, хірургічного інструменту та інших товарів медичного призначення від громади Франції.