Об этом 24 каналу рассказал руководитель милитарного направления фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он также объяснил, почему решили начать именно с ремонта таких авто – специалисты по ремонту таких транспортных средств были сертифицированы еще в 2017 году, фонд частично вкладывал средства именно туда, но в стационарный центр.

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Сейчас война мобильная, нам нужна быстрота и оперативность – именно мобильные станции технического обслуживания требуются, чтобы решить эту проблему.

Еще в прошлом году, а тем более сейчас, когда мы своим коллегам из-за границы показываем это достижение – американцы в шоке, что нам удается ремонтировать в таких условиях технику и что это настолько быстро и качественно,

– говорит Андрей Рымарук.

"Ни для кого не тайна, что часть этих "Хаммеров" была в употреблении раньше и нужно было их восстанавливать. Мы овладели этим и теперь нам хочется овладеть еще большим пластом международной технической помощи", — говорит руководитель милитарного направления "Повернись живим".

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По словам Рымарука, уже есть подразделения, которые прошли обучение и подготовку – они знают и умеют ремонтировать и обслуживать весь спектр материально-технической помощи. Они хотят это делать – осталось предоставить инструмент для ремонта.

Андрей Рымарук руководитель милитарного направления фонда "Вернись живым" Мне бы очень хотелось, чтобы мы к середине следующего года закрыли этот вопрос совсем. В идеале такое транспортное средство должно быть в каждой бригаде, которая сможет независимо проводить ремонт.

Точная стоимость одной такой машины по этому контракту – 358 тысяч евро, но все зависит от того, под ремонт какого оборудования мы будем готовить авто. Критическая необходимость сейчас – 23 единицы.