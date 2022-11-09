Про це 24 каналу розповів керівник мілітарного напрямку фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він також пояснив, чому вирішили почати саме з ремонту таких авто – фахівці з ремонту таких транспортних засобів були сертифіковані ще у 2017 році, фонд частково вкладав кошти саме туди, але в стаціонарний центр.

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Зараз війна мобільна, нам потрібна швидкість та оперативність – саме мобільні станції технічного обслуговування потрібні, аби вирішити цю проблему.

Ще минулого року, а тим паче зараз, коли ми своїм колегам з-за кордону показуємо це досягнення – американці шоковані, що нам вдається ремонтувати в таких умовах техніку і що це настільки швидко та якісно,

– каже Андрій Римарук.

"Ні для кого не таємниця, що частина цих "хамерів" була у вжитку раніше і потрібно було їх відновлювати. Ми опанували це і тепер нам хочеться опанувати ще більший пласт міжнародної технічної допомоги", – каже керівник мілітарного напрямку "Повернись живим".

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За словами Римарука, вже є підрозділи, які пройшли навчання та підготовку – вони знають та вміють ремонтувати та обслуговувати весь спектр матеріально-технічної допомоги. Вони хочуть це робити – залишилось надати їм інструмент для ремонту.

Андрій Римарук керівник мілітарного напрямку фонду "Повернись живим" Мені б дуже хотілось, аби ми до середини наступного року закрили це питання зовсім. В ідеалі – такий транспортний засіб має бути у кожній бригаді, яка зможе незалежно проводити ремонт

Точна вартість однієї такої машини за цим контрактом – 358 тисяч євро, але все залежить від того, під ремонт якого обладнання ми будемо готувати авто. Критична необхідність зараз – 23 одиниці.