Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus. Нинішній канцлер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв ще до своєї перемоги на виборах, що готовий розглянути можливість передачі Києву цих ракет, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Коли Україні може отримати Taurus і скільки

На озброєнні у Німеччини є 600 ракет Taurus. Допоки не з'являться новітні американські та німецькі ракети, Taurus залишаються в країні єдиними засобами для далекобійних ударів. Ці снаряди є критично важливими для ведення великої повітряної війни з серйозним супротивником.

Як зазначає видання, німецькі лідери вважають, що можуть передати близько 100 ракет Taurus, не ставлячи під загрозу безпеку власної країни.

Це зовсім не маленька кількість, якщо врахувати, що Франція, Італія та Великобританія надали Україні лише кілька сотень подібних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. Німецькі ракети Taurus можуть збільшити запас крилатих ракет України на третину.

Ймовірно, Повітряні сили ЗСУ підвісять ракети Taurus під змінними крилами колишніх радянських бомбардувальників Су-24, які Великобританія та Франція вже модифікували для запуску Storm Shadows та SCALP, частково використовуючи старі підвіски від списаних бомбардувальників Tornado Королівських ВПС. Збігом є те, що німецькі ВПС досі експлуатують кілька десятків таких бомбардувальників Tornado — переважно як пускові установки для Taurus.

Зауважимо, що Фрідріх Мерц не вступить на посаду канцлера до того, як його консервативна партія не укладе угоду з соціал-демократами щодо формування нового уряду. Це процес, який може зайняти тижні або навіть місяці. Мерц, ймовірно, не матиме достатньо повноважень та політичного капіталу, щоб проштовхнути угоду щодо ракет до пізньої весни або початку літа.