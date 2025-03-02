Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу зазначив, що запаси утворилися з урахуванням постачання озброєння ще за часів Байдена та виконання контрактів американськими компаніями.

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Які є способи розв'язання проблеми для України?

Сьогодні Трамп розглядає питання щодо можливості припинення виконання контрактів американськими компаніями, які здійснюють військові замовлення.

Вони мають мільярдні прибутки, а це спонсори Республіканської партії. От так просто взяти й припинити ці контракти не вийде, але системного постачання найближчим часом не буде,

– озвучив Маломуж.

Україні варто робити ставку на власний військово-промисловий комплекс. Це, зі слів генерала армії, один з базових сегментів, який дозволяє нашій державі виготовляти дрони, ракети тактичної середньої та малої дальності до 3 тисяч кілометрів, бронетанкову техніку разом з союзниками, артилерію тощо.

Допомагати Україні з забезпеченням зброї можуть інші її партнери – країни Європи, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія, країни Скандинавії, Польща, Чехія.

Наприклад, Чехія доставляє 1,5 мільйона боєприпасів, має висококласну технологічну зброю. Є також Болгарія, яка виробляє зброю та здійснює її продаж. Україна, як зазначив Маломуж, може закуповувати боєприпаси в першу чергу за кошти Європи.

"Перший пакет допомоги вже запропонований, це 20 мільярдів євро. За ці гроші можна закупити зброю на зовнішніх ринках. Понад 50 країн продають боєприпаси різних типів: радянського виробництва, а також зразки НАТО", – зазначив Маломуж.

Генерал армії наголосив, що в ситуації, яка склалась та тлі ризику припинення постачання зброї від США, українській стороні варто відновити співробітництво з корпораціями Сполучених Штатів, аби мати змогу закуповувати в них озброєння.

Лобісти великих компаній, які з Україною співпрацюють та заробляють на війні, будуть потужно тиснути на Трампа. Якщо і буде зупинка з постачанням зброї, то короткотермінова. Адже мовиться про величезні прибутки таких компаній, це має вплив на політиків,

– підсумував Маломуж.

Зауважте, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що без допомоги США Україні буде складно, адже рівень підтримки з боку Європи менший, ніж той, що надавали Сполучені Штати. Він розповів, що НАТО упродовж року виготовляє такий обсяг боєприпасів, який Росія за квартал.